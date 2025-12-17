Corrientes: recuperaron elementos robados en diferentes allanamientos, dos detenidos

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó elementos robados en la ciudad Capital. Además, detuvo a dos personas vinculadas al caso y apuntadas como autores.

Una investigación por un robo concluyó el martes con allanamientos diligenciados por la Unidad Fiscal interviniente y ejecutado por personal de la Comisaría VI Urbana.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio ubicado en calles Castro Barros y Timoteo Grillo, donde se encontraron elementos de interés al caso que se investiga.

En tanto que el segundo allanamiento se hizo en el barrio Universitario, en un domicilio ubicado en calles Sánchez de Loria y Pedro Uriearte. En el lugar se secuestraron dos palas, una de punta y otra ancha, una carretilla, todos elementos vinculados al caso.

Por otro lado, se detuvo a dos hombres mayores de edad, conocidos bajo el alias de “Mota” y “Brunito”, ambos apuntados como autores del hecho.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.