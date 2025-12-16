Medio aguinaldo: así es el cronograma de pago para trabajadores municipales de Corrientes

El Municipio de Corrientes informó que desde mañana 17 de diciembre se iniciará el pago del medio Sueldo Anual Complementario (SAC) a los trabajadores municipales.

La medida se realizará según el siguiente cronograma:

Para trabajadores bancarizados:

17/12: Personal de Higiene y Neike

18/12: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4

19/12: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9

Para trabajadores Neike no bancarizados

Cobro en Caja Municipal, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

17/12: DNI terminados en 0, 1 y 2

18/12: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6

19/12: DNI terminados en 7, 8 y 9

El miércoles se depositará también el plus extraordinario para la totalidad de los empleados. Los Neike no bancarizados podrán retirarlo siguiendo el mismo cronograma que el aguinaldo.

Quienes estén bancarizados, pero no cuenten con tarjeta de débito deberán cobrarlo en la sucursal del Banco de Corrientes, ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826.