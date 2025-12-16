¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

RESIDENCIA PRESIDENCIAL

Encontraron muerto a un custodio de Javier Milei en la Quinta de Olivos

La hipótesis principal es que se habría suicidado. Interviene la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 12:32

El Gobierno nacional informó que un militar que prestaba servicio en la Residencia Presidencial de Olivos apareció muerto esta madrugada. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado interviene en la investigación.

El soldado, de 21 años, pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. La unidad está encargada de la seguridad presidencial en la residencia y dispone de un cuartel propio en otro predio.

“El caso se encuentra en investigación y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, indicó el Gobierno en un comunicado oficial. 

Principal hipótesis 

La División Homicidios de la Policía Federal actuó en el lugar. Sin embargo, la hipótesis principal es que se habría suicidado: junto al cuerpo, confirmaron altas fuentes del caso, se halló una carta, presuntamente escrita por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia. Ahí se indicaba que debía una fuerte suma de dinero.

Por disposición del juzgado federal, las distintas áreas de las fuerzas federales participaron de las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se brindaron detalles adicionales sobre la causa ni sobre los resultados preliminares de la investigación.

Con información de Infobae.

 

