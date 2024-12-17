¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Centro Administrativo paro de aeronáuticos Lisandro Almirón
Las noticias más importantes del 17 de diciembre

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 07:04

Valdés ratificó la inversión en la Fiesta del Chamamé: “No es un gasto, es identidad”

Jorge Meza adelantó que "no vamos a frenar la obra pública en Corrientes"

Investigan a penitenciarios del Chaco por la nueva fuga de la "Barbie"

Colombiano en situación irregular fue trasladado a Migraciones Corrientes

Corrientes: grietas y techos caídos en un edificio amenaza a alumnos de una escuela

Corrientes: qué documentación es obligatoria para salir a la ruta en auto

Mburucuyá: el nuevo intendente denuncia deudas, chequeras faltantes y crisis financiera

Vence el plazo para inscribirse en la Unne: el paso a paso para el registro online

Buscaban cosas robadas en Itatí y hallaron marihuana fraccionada


 

