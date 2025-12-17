Premio Puskás: un jugador de Independiente hizo el mejor gol del año

El futbolista de Independiente Santiago Montiel ganó el Premio Puskás 2025, que distingue al mejor gol del año durante la ceremonia de los The Best organizada por la Fifa.

El atacante de Independiente recibió el galardón por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura.

La entrega se realizó en el Fairmont Katara Hall de Doha, Qatar, y el anuncio estuvo a cargo del exentrenador Arsène Wenger, quien destacó la espectacularidad de la definición del delantero argentino.

Montiel, de 25 años, se impuso en la votación a una nómina internacional que incluyó a jugadores como Declan Rice y Lamine Yamal entre otros futbolistas de ligas de distintos continentes. También estuvo nominada el argentino Pedro de la Vega.

Argentina y la tradición de los Puskás

Con este reconocimiento, Argentina suma su tercer Premio Puskás en la historia. Anteriormente, lo habían ganado Erik Lamela en la temporada 2019/20 y Alejandro Garnacho en 2024, ambos también por goles de gran factura.

El delantero del “Rojo”, que llegó a Independiente en 2024 procedente de Argentinos Juniors, agradeció el premio a través de un mensaje grabado. Valoró el apoyo de los hinchas, del club y de quienes participaron en la votación, y expresó su satisfacción por el reconocimiento internacional.