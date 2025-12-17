Adopción en Corrientes: tres hermanos esperan una familia que los reciba juntos

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 1 de la ciudad de Corrientes, junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes), lanzó una convocatoria pública destinada a personas y familias de todo el país interesadas en adoptar a tres hermanos, con el objetivo de garantizar su derecho a crecer juntos en un mismo proyecto familiar.

La convocatoria corresponde al expediente GFA 257116/1 y está a cargo de la jueza Nora G. Chaves Caballero. Los niños son una niña de 8 años, un niño de 6 y una niña de 4, quienes necesitan un entorno de afecto, cuidado y estabilidad que preserve su vínculo fraterno.

El derecho a no ser separados

Desde el Poder Judicial se remarcó que la adopción debe ser conjunta, priorizando la continuidad del lazo entre los hermanos como un aspecto central para su desarrollo emocional. La convocatoria apunta a familias o personas con disponibilidad afectiva y capacidad de acompañamiento sostenido en el tiempo.

La niña de 8 años

Se trata de una niña amable, cariñosa y sensible. Presenta una personalidad introvertida y tímida, aunque logra integrarse con mayor naturalidad cuando se siente segura en su entorno. Mantiene vínculos adecuados con pares y adultos.

Asiste a actividades como danza, patinaje e inglés, y disfruta de dibujar, pintar, escuchar música y pasear. Actualmente, realiza tratamiento psicoterapéutico y, frente a situaciones de angustia o ansiedad, puede presentar episodios de enuresis y encopresis.

El niño de 6 años

Es un niño cariñoso y alegre, con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo. Recibe acompañamiento psicopedagógico y estimulación del lenguaje, con un abordaje individualizado.

Tiende a la introversión y puede retraerse ante entornos grupales amplios, aunque participa con mayor seguridad en grupos reducidos y responde favorablemente a consignas simples, siempre que se respeten sus tiempos.

Desde el juzgado se indicó que la familia postulante deberá ofrecer un ambiente estructurado, predecible y con rutinas claras, así como un acompañamiento emocional paciente y constante.

La niña de 4 años

Es una niña extrovertida, sociable y afectuosa, con autonomía acorde a su edad. Se vincula con facilidad con adultos y, aunque inicialmente puede mostrarse más reservada con pares, logra integrarse a través del juego.

Disfruta de actividades como dibujar, pintar, andar en bicicleta, bailar y jugar. Asiste al jardín y realiza acrobacia como actividad extracurricular. Se destaca además su gusto por los vestidos y los juegos simbólicos.

Acompañamiento y compromiso familiar

La convocatoria señala la importancia de que la familia esté dispuesta a dedicar tiempo de calidad, con paciencia, amor y disponibilidad afectiva. También se consigna el deseo de las niñas de compartir su vida familiar junto a su hermano y contar con una mascota.

Desde el Poder Judicial de Corrientes invitaron a reflexionar sobre la adopción como un compromiso cotidiano de cuidado, presencia y acompañamiento, y destacaron que mantener unidos a los hermanos es una forma concreta de proteger su historia.

Cómo postularse

Las personas o familias interesadas pueden acceder al formulario de Convocatorias Públicas disponible en la web oficial del Poder Judicial de Corrientes y enviarlo al Juzgado interviniente o al RUACtes, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 1 – Corrientes

E-mail: [email protected]

Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00

Celular/WhatsApp: 3794-250030

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial)