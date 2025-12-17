Cámara de Diputados: el Gobierno busca darle media sanción al Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles a las 14 una sesión clave para el Gobierno nacional, con el objetivo de sancionar el Presupuesto 2026, junto a los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal.

El debate será una instancia decisiva para medir el respaldo político alcanzado por el Poder Ejecutivo con los gobernadores provinciales.

El oficialismo logró este martes el dictamen de mayoría en la comisión correspondiente, en una reunión encabezada por el diputado Bertie Benegas Lynch. Con ese aval, La Libertad Avanza buscará avanzar en el recinto con un temario que concentra fuerte impacto político y económico.

La eventual aprobación del Presupuesto 2026 pondría fin a dos años consecutivos de prórrogas del último presupuesto sancionado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, aprobado en diciembre de 2022.

El proyecto enviado por la Casa Rosada prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1%. Además de un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar para diciembre de 2026, una proyección que ya quedó desactualizada frente a la cotización actual.

En cuanto a las partidas, el texto incorpora un aumento del 5% para jubilaciones, del 17% en el área de salud y del 5% para pensiones. Para las universidades nacionales, se establece un presupuesto de 4,8 billones de pesos.

Controversias

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la inclusión del artículo 75, que propone la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Esta cláusula generó el rechazo de bloques opositores como Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, y también disidencias dentro de sectores aliados al oficialismo.

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés cuestionó la constitucionalidad de las derogaciones incluidas en el Presupuesto 2026 y advirtió que las leyes presupuestarias no pueden modificar ni eliminar normas vigentes, al tratarse de disposiciones de carácter permanente.

