Terminal de ómnibus de Corrientes: presentaron un anteproyecto para modernizar la estación

Dos egresados de la Facultad de Ingeniería de la Unne presentaron la propuesta de una nueva estación terminal de ómnibus para la ciudad de Corrientes. Se trata de un diseño arquitectónico que busca funcionalidad, sustentabilidad y confort.

En su Trabajo Final de Carrera, Juan Francisco Insaurralde y Franco Gabriel Quiroz Solla, evaluaron la viabilidad de otro lugar de ubicación, así como un diseño constructivo moderno y eficiente, que atienda las limitaciones de la actual estación.

La terminal existente, con más de 50 años de uso, opera por encima de su capacidad original, lo que afecta la circulación vial en avenidas principales como Maipú y genera problemas de confort y seguridad para los pasajeros.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 440.000 habitantes, un aumento del 160% respecto a la población al momento de inaugurarse la estación. Del mismo modo, la propuesta tuvo en cuenta el crecimiento del turismo y la actividad comercial.

Capacidad de la terminal y ubicaciones propuestas

El anteproyecto contempla la construcción de una nueva terminal con superficie cubierta de 4.000 m² y semi-cubierta de 1.700 m², con capacidad para 5.100 pasajeros diarios. Se planifica que en horas pico pueda atender a 550 personas por hora, y que futuras ampliaciones puedan realizarse sin interrumpir la operación.

Para la ubicación, se evaluaron tres posibles sitios: Barrio Pirayuí, zona del Campus de la Unne y frente a la Rotonda de la Virgen. Finalmente, se seleccionó la intersección de la Ruta Nacional N° 12 y Ruta Provincial N° 5, por su accesibilidad, dimensiones del terreno, infraestructura urbana y cercanía al centro.

Diseño

El diseño arquitectónico propuesto prioriza funcionalidad, sustentabilidad y confort, con áreas diferenciadas para usuarios, operaciones, administración y servicios técnicos. También incorpora criterios de orientación solar y eficiencia energética, así como espacios de estacionamiento adecuados.

Los autores destacaron que la propuesta aborda aspectos estructurales, hidráulicos y viales. Es por eso que el trabajo fue evaluado con alta calificación por los docentes de la Unne, quienes resaltaron su pertinencia y viabilidad.

“La actual terminal ha quedado obsoleta debido a sus años de uso y al crecimiento poblacional sostenido de la ciudad. El objetivo con el que trabajamos fue plantear una propuesta moderna, que atienda las deficiencias de la actual estación", concluyeron los ingenieros.



Con información de Unne Medios.