Inició el pago del aguinaldo para trabajadores estatales de Corrientes

El Gobierno de Corrientes informó que la liquidación se extenderá hasta el lunes 22 de diciembre. Conoce el detalle del cronograma en esta nota.

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 09:51

Este martes inicia la liquidación del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) para trabajadores provinciales activos y pasivos, informó el Gobierno de la Provincia de Corrientes.

El pago se realizará de acuerdo a la terminación del DNI, comenzando este martes con el 0 y 1, extendiéndose hasta el lunes 22 de diciembre.

Este es detalle del cronograma:

  • Martes 16: 0 y 1
  • Miércoles 17: 2 y 3
  • Jueves 18: 4 y 5
  • Viernes 19: 6 y 7
  • Lunes 22: 8 y 9

Para quienes cobren el lunes 22, el medio aguinaldo estará disponible en cajeros automáticos y por el homebanking a partir del sábado 20 de diciembre.

 

