Inició el pago del aguinaldo para trabajadores estatales de Corrientes

Este martes inicia la liquidación del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) para trabajadores provinciales activos y pasivos, informó el Gobierno de la Provincia de Corrientes.

El pago se realizará de acuerdo a la terminación del DNI, comenzando este martes con el 0 y 1, extendiéndose hasta el lunes 22 de diciembre.

Este es detalle del cronograma:

Martes 16: 0 y 1

Miércoles 17: 2 y 3

Jueves 18: 4 y 5

Viernes 19: 6 y 7

Lunes 22: 8 y 9

Para quienes cobren el lunes 22, el medio aguinaldo estará disponible en cajeros automáticos y por el homebanking a partir del sábado 20 de diciembre.