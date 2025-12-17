Regatas venció a San Lorenzo en el inicio de su gira por Buenos Aires

Regatas Corrientes consiguió una contundente victoria sobre San Lorenzo por 92-70 en el Polideportivo Roberto Pando, en el inicio de su gira por Buenos Aires por la Liga Nacional de Básquet.

El equipo dirigido por Juan Varas se recuperó tras las recientes derrotas en la final de la Sudamericana y en su regreso a la Liga como local frente a Platense.

Sebastián Lugo fue la figura del encuentro con 23 puntos y 8 rebotes, acompañado por otros cuatro jugadores en doble dígito: Fabián Ramírez Barrios (14), Andrés Jaime (13 y 8 asistencias), Tayavek Gallizzi (12) y Juan Pablo Corbalán (10).

Resumen del partido

Regatas tomó la iniciativa desde el primer cuarto (23-27) y rompió el partido en el segundo parcial con un contundente 14-31, cerrando el primer tiempo 37-58. En la segunda mitad, el equipo correntino mantuvo la ventaja ante la reacción de San Lorenzo y sentenció el partido en el último cuarto.

Próximo encuentro

El siguiente desafío de Regatas será el jueves, cuando visite a Ferro, puntero de la competencia, en el estadio Héctor Etchart a las 22:10, con transmisión por TyC Sports.