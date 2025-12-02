Semifinales Torneo Clausura: así quedaron los cruces tras la victoria de Racing

Las semifinales del Torneo Clausura 2025 quedaron confirmadas luego de unos cuartos llenos de tensión. Boca superó a Argentinos Juniors y enfrentará a Racing, que avanzó tras imponerse por penales ante Tigre.

En la otra llave, Estudiantes eliminó a Central Córdoba y se cruzará con Gimnasia, que venció a Barracas Central. De esta manera, la definición del campeonato tendrá dos clásicos: uno en La Bombonera y otro en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Según informó la organización, las semifinales se disputarán el fin de semana del sábado 6 de diciembre. Ambos encuentros se jugarán en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.

Además, se estableció que en caso de empate en los 90 minutos habrá tiempo suplementario. Si persiste la igualdad al cabo de los 30 minutos adicionales, la clasificación se definirá por penales.

El objetivo de los cuatro equipos es llegar a la final prevista para el 13 de diciembre en Santiago del Estero, donde se coronará al nuevo campeón del fútbol argentino.

Semifinales del Clausura 2025 (fecha y hora a confirmar)