Fijaron la fecha de inicio para el Provincial 2026

La Federación Correntina de Fútbol (Fecof) diagramó para el 2026 la disputa de 8 ocho torneos provinciales y determinó que el certamen de cubes de Primera División Masculino dará inicio el 1 de marzo.

Para el nuevo año, también se jugarán los certámenes de las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 17. También está programado un torneo de selecciones Sub 15 Mientras que el Femenino tendrá actividad con sus provinciales de Primera División y Sub 16.

Durante la reunión que realizó la Fecof en la capital correntina presidida por su titular Pablo Alonso se acordó que marzo será el mes de inicio para las competencias con el certamen de primera división de varones, certamen que clasifica al Regional Federal Amateur.

Ahora junto a las ligas de la provincia se trabajará para determinar los equipos que participarán y de acuerdo a la cantidad, se definirá el formato de la competencia. En el 2025 fueron 39 los clubes que jugaron y Mandiyú logró el titulo.

Durante el cónclave de dirigentes también se hizo un repaso de las inversiones realizadas por la Fecof para la realización de los torneos del 2025 y se informó la situación institucional actual de los clubes y de las ligas.

La próxima reunión de la Fecof será durante el mes de enero de 2026 en la ciudad de Paso de los Libres.

Torneos para el 2026

Los certámenes provinciales de clubes que se jugarán en el nuevo año son:

Masculino: Primera División, Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 17.

Femenino: Primera División y Sub 16.

En tanto que está previsto un torneo de selecciones de Liga Sub 15 para los varones.