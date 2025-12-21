Comunicaciones cerró el año con una nueva derrota como local

El último partido del año cerró con derrota para Comunicaciones de Mercedes que perdió frente a Santa Paula de Gálvez 85 a 74. De esta manera el aurinegro quedó con un registro de 5 triunfos y 4 caídas en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26.

El encuentro se jugó en Mercedes y Tomás Allende fue el goleador del juego con 17 unidades, bien acompañado en Comu por por Lucas Machuca con 15mientras que en Santa Paula Puebla sumó 15 unidades. Taiel Gómez Quinteros, del equipo visitante, fue doble figura con 11 puntos y 10 rebotes.

Para Comunicaciones fue su tercera derrota como local en seis presentaciones para quedar sexto en la Conferencia, en tanto que Santa Paula sumó su segundo triunfo frente al elenco mercedeño y trepó al tercer lugar con 8 victorias y 4 caídas.

En el inicio del partido Comu buscó lastimar atacando la pintura con Machuca y Pirela. Santa Paula presionó fuerte el rebote ofensivo, consiguió segundas oportunidades y además encontró el tiro externo para llevarse el cuarto inicial 24 a 23.

El comienzo del segundo parcial mostró un juego de ida y vuelta y con buena efectividad. El local sostuvo una interesante producción desde el perímetro, lo que le permitió sacar una pequeña ventaja, aunque rápidamente la visita descontó moviendo bien la pelota y generando buenos tiros, tanto cerca del canasto como desde los 6,75.

El conjunto santafesino lució más aceitado, con un buen trabajo colectivo que potenciaba las individualidades de Joseph Caicedo y Dalpino. Comu entró en un pasaje de desconcierto. Los triples de Wolinsky y Bruner permitieron recortar una brecha que había llegado a ser de trece. Santa Paula se fue al descanso largo arriba por 49 a 45.

La defensa del local comenzó a dar sus frutos y, con poco goleo en los primeros cuatro minutos, Comu logró empatar el juego en 52 en el tercer capítulo. Rápidamente, con el reingreso de algunos titulares, Santa Paula acomodó su funcionamiento y volvió a sacar una ventaja de cuatro puntos.

El DT Ignacio Barsanti apostó al doble pivote, pero no encontró las respuestas esperadas y, en la réplica, Puebla capitalizó desde la línea de libres los puntos para estirar nuevamente la diferencia a seis. En el cierre del parcial, Santa Paula estuvo más sólido y se fue al último descanso arriba por 67 a 63.

Lo que a la visita le resultaba sencillo, al local se le hacía cuesta arriba. Así se presentó el inicio del cuarto final. Machuca asumía la responsabilidad ofensiva en el aurinegro, pero Santa Paula respondía con triples que estiraron la diferencia a nueve.

El ataque de Comu no fluyó (apenas siete puntos en seis minutos) y, con goleo repartido, el conjunto santafesino siguió encontrando lanzamientos desde el perímetro para sostener una ventaja cercana a los diez. Gómez Quinteros administró los tiempos, consumiendo segundos y ordenando a su equipo para que la visite se encamine al triunfo.

Ahora habrá un breve receso por las fiestas de fin de año y el próximo compromiso de Comunicaciones será el 7 de enero de 2026 cuando visite de Bochas de Colonia Caroya, Córdoba.