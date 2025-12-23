¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
FÚTBOL

El correntino Andrés Herrera será comprado por Columbus Crew: cuánto le ingresa a River

El lateral derecho está a detalles de cumplir los objetivos previstos en su préstamo.

Por El Litoral

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 10:11

Andrés Herrera, lateral derecho correntino propiedad de River Plate, será comprado por el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS). El defensor está a detalles de cumplir los objetivos previstos en su préstamo. La operación dejará en el club de Núñez cerca de 2 millones de dólares.

Herrera llegó a River desde San Lorenzo, pero nunca logró consolidarse en el primer equipo. Disputó 80 partidos y ganó tres títulos antes de salir cedido al fútbol estadounidense. Con la llegada de Fabricio Bustos en 2024, el lateral entendió que era momento de buscar continuidad en otro destino.

En Columbus Crew encontró regularidad y confianza. Desde su arribo, jugó 41 partidos, marcó siete goles y dio cuatro asistencias, además de ser parte del plantel que conquistó la Leagues Cup.

Para River, los 2 millones de dólares llegarían en un momento clave, ya que permitiría manejar el presupuesto con mayor margen dentro de una política de mercado de pases más medida.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD