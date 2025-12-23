El correntino Andrés Herrera será comprado por Columbus Crew: cuánto le ingresa a River

Andrés Herrera, lateral derecho correntino propiedad de River Plate, será comprado por el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS). El defensor está a detalles de cumplir los objetivos previstos en su préstamo. La operación dejará en el club de Núñez cerca de 2 millones de dólares.

Herrera llegó a River desde San Lorenzo, pero nunca logró consolidarse en el primer equipo. Disputó 80 partidos y ganó tres títulos antes de salir cedido al fútbol estadounidense. Con la llegada de Fabricio Bustos en 2024, el lateral entendió que era momento de buscar continuidad en otro destino.

En Columbus Crew encontró regularidad y confianza. Desde su arribo, jugó 41 partidos, marcó siete goles y dio cuatro asistencias, además de ser parte del plantel que conquistó la Leagues Cup.

Para River, los 2 millones de dólares llegarían en un momento clave, ya que permitiría manejar el presupuesto con mayor margen dentro de una política de mercado de pases más medida.