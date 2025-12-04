Lionel Messi sobre el Mundial 2026: "La Selección va a dejar todo por ganar"

Lionel Messi habló del Mundial 2026 y aseguró que la Selección Argentina “va a volver a intentarlo”. En la previa del sorteo de este viernes 5 de diciembre, el capitán habló con ESPN y analizó el desafío que implica la copa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

“La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear”, afirmó el 10. Sin embargo, marcó que incluso los mejores equipos pueden quedar al margen por detalles mínimos. “Por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, indicó.

Messi recordó las definiciones por penales ante Países Bajos y Francia en Qatar. “Fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales. Después tuvimos a la bestia del Dibu Martínez que nos hizo ganar, pero puede tocarte perder. Es muy difícil conseguir un Mundial”, insistió.

El mejor de su carrera

Durante la entrevista, el capitán también fue consultado por el mejor entrenador de su carrera y no dudó en elegir a Pep Guardiola.

“Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Es muy completo y lo demostró en todos los equipos donde estuvo”, destacó.

En busca de un nuevo título

Messi se prepara además para disputar este sábado la final de la MLS con Inter Miami frente a Vancouver Whitecaps, en lo que será otro desafío antes del camino mundial de 2026.