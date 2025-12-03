Bajó de una camioneta en una ruta de Corrientes y lo atropelló un vehículo

Un joven de 19 años, fue atropellado por un vehículo sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 811, después que descendiera de una camioneta, en cercanías del Paraje Maruchas, próximo al monumento de la Batalla de Ñaembé.



La víctima, identificado por el apellido López y oriundo de la localidad de Yataí Ti Calle sufrió lesiones de gravedad y fracturas en ambas piernas, según detalló el portal TN Goya, quien además destacó que tuvo que ser llevado de urgencia hacia el hospital zonal "Dr Camilo Muniagurria".



El joven fue embestido por un vehículo conducido por un viajante cuya identidad no trascendió, según se informó.

Tras el impacto, intervinieron rápidamente efectivos de la Comisaría distrito Carolina, Bomberos Voluntarios y personal de Salud.