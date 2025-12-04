Viviendas, asfálto e iluminación: la agenda de inauguraciones de Valdés en Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés desarrollará este jueves 4 de diciembre una agenda que incluye inauguraciones de pavimento e iluminación LED en la ciudad de Corrientes y en Colonia Liebig, además de la entrega de viviendas construidas con fondos provinciales.

Actividades en capital

Las actividades comenzarán a las 10, ya que el mandatario habilitará 26 cuadras de pavimento en el barrio La Chola, en la zona de avenida Argentina y Paysandú. Una hora más tarde, está prevista la inauguración de 18 cuadras de cordón cuneta en el barrio Progreso, en el sector delimitado por Santa Cecilia, Nevada y Santa Catalina.

Colonia Liebig

Por la tarde, Valdés se trasladará a Colonia Liebig. A las 17 entregará 20 viviendas del programa E.p.a.m. en el barrio 29 de Mayo. Luego, a las 18, inaugurará 56 cuadras de asfálto, que incluyen 26 cuadras de cordón cuneta y 24 de veredas, en el área de calles Alem y Mariano Moreno.

La jornada cerrará a las 19 con la habilitación de 4.700 metros de alumbrado LED, con un acto en el cruce Primeros Colonos y San Martín.