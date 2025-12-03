Condenan a David Medina a 25 años de prisión por el crimen de Alfredo Molina y por tentativa de femicidio

El Tribunal de Juicio emitió este miércoles su veredicto en la causa por el trágico suceso ocurrido en la localidad correntina de San Cosme en abril de 2024, condenando a David Medina a una pena de 25 años de prisión.

Medina fue hallado culpable de dos graves delitos que definen el marco del castigo:

Homicidio Agravado por el uso de arma de fuego (la víctima fue el hijo del ex Jefe de Policía, Alfredo Molina). Homicidio en grado de Tentativa Agravado por el Vínculo y en Contexto de Violencia de Género y Uso de Arma de Fuego (la víctima fue su expareja, Bárbara Romero).

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer dentro de cinco días.

La versión del imputado: "No recuerdo cuántos disparos"

Durante su declaración realizada días atrás, David Medina reconstruyó la secuencia que derivó en el doble ataque en San Cosme.

El imputado relató que todo se desencadenó cuando llegó a la casa de su expareja, Bárbara Romero. En su testimonio ante el Tribunal, detalló el encuentro con la víctima fatal:

"Me atendió Molina. Me quiso agarrar de la campera y saqué mi arma. No recuerdo cuántos disparos", declaró Medina.

El acusado también sostuvo que, tras la secuencia de disparos, intentó atentar contra su propia vida: “Atiné a tirar un tiro hacia mi cabeza, pero me di cuenta (de) que no tenía más balas”.

Como prueba adicional, la defensa exhibió chats mantenidos entre Medina y Bárbara Romero, los cuales fueron incorporados al debate oral antes de conocerse el veredicto.

Finalmente, Medina se dirigió a las familias de las víctimas pidiendo perdón: “Yo sé que mis palabras no bastan para aliviar el dolor. Quiero pedir perdón a las tres familias involucradas. Especialmente a la familia Molina, la familia Romero. Perdón por el dolor que causé”, expresó el condenado.