Condenan a un médico por la muerte por sobredosis de una estrella de Friends

La muerte de Matthew Perry no ha quedado impune. Salvador Plasencia, uno de los doctores que suministró las enormes cantidades de ketamina que llegaron a matar al célebre actor de la serie Friends, ha sido condenado este miércoles 3 de diciembre a una pena de 30 meses de cárcel, es decir, dos años y medio, que deberá cumplir en una prisión federal desde el momento en el que ha escuchado su sentencia. La fiscalía había pedido tres años, aunque la pena podía elevarse hasta los 40, algo improbable. Además, deberá pagar una multa de 5.600 dólares (unos 4.800 euros). Antes ya había perdido su licencia médica y su clínica, en la lujosa localidad angelina de Calabasas.



Plasencia es el primer condenado por el fallecimiento del intérprete, por el que los cinco imputados por el caso han ido, en los últimos meses y uno por uno, declarándose culpables. Después de que otro de los dos doctores de Perry, Mark Chávez, reconociera su culpabilidad en octubre de 2024, Plasencia también aceptó declararse culpable el pasado mes de junio, algo que finalmente hizo efectivo a finales de julio. Sus abogados afirman que Plasencia no suministró la ketamina a Perry, pero la fiscalía afirmó que “las terribles violaciones de la confianza depositada en él y el incumplimiento de su juramento de no causar daño a sus pacientes contribuyeron sin duda alguna al daño sufrido por Perry”. Por eso piden para él que cumpla la condena en libertad vigilada: “Dado el castigo que Plasencia ha experimentado y seguirá experimentando durante muchos años, una sentencia de prisión no es necesaria. Ya ha perdido su licencia, su clínica y su carrera”.



Precisamente es a Plasencia a quien los padres del actor consideran como “el más culpable de todos”. Así lo han dejado por escrito en una carta enviada al tribunal horas antes de la audiencia de la sentencia de este miércoles, y a la que ha tenido acceso Rolling Stone. “Nadie vivo y en contacto con el mundo podría ignorar las dificultades de Matthew. Pero este médico conspiró para romper sus votos más importantes, repetidamente, se escabulló en la noche para encontrarse con su víctima en secreto. ¿Por qué, unos cuantos miles de dólares? Para aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestro hijo... y alardear, mientras lo hacía, con esa reveladora pregunta: ‘Me pregunto cuánto pagará este imbécil. Averigüémoslo’. Hay cosas muy difíciles de entender", han escrito la madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison.

Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie de comedia, falleció a los 54 años en octubre de 2023, y una investigación reveló, casi un año después, que había cinco implicados en su muerte. Dos de ellos eran Chávez y Plasencia, dos médicos californianos que lograban ketamina y se la proporcionaban a través de recetas ilegales. Los mensajes a los que se refieren los padres de Perry son precisamente los de los doctores, que se burlaban de Perry por comprarles la droga, de la que sacaban un inmenso beneficio: cada vial costaba unos 12 dólares, pero ellos los vendían por más de 200 veces su precio: le cobraron 55.000 por 20 de ellos, a más de 2.700 dólares por cada uno de ellos. No solo se los vendieron, sino que le enseñaron a él y a su asistente a inyectarla.

Los otros tres implicados son Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense conocida como La reina de la ketamina y que logró más de 50 viales de droga para Perry; Kenneth Iwamasa, quien fue asistente personal del actor durante años y le administraba las sustancias (se sabe que el día que fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa le inyectó, al menos, tres dosis); y, por último, un hombre californiano llamado Erik Fleming, que ayudaba a Sangha a conseguir la ketamina.



El pasado mes de julio, Plasencia, de 44 años, admitió que le había inyectado la droga a Perry no solo en su casa, sino en alguna ocasión en un aparcamiento de Santa Mónica, en la costa de Los Ángeles, muy cerca del hogar del actor, apenas unas semanas antes de su muerte. Como él mismo declaró, su propósito no era médico. Por ello, se declaró culpable de cuatro delitos de distribución ilegal por la prescripción de ketamina, lo que le hacía enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión, 10 por cada delito, según explicó en verano la Fiscalía. Pese a su declaración, sus abogados han afirmado que Plasencia está “profundamente arrepentido por las decisiones terapéuticas que tomó al administrar ketamina a Matthew Perry”. “Asume toda la responsabilidad al declararse culpable de distribución de drogas. El doctor Plasencia tiene la intención de renunciar voluntariamente a su licencia médica, reconociendo su fracaso a la hora de proteger al Perry, un paciente especialmente vulnerable debido a su adicción”, afirmaron.

La de Plasencia, con 40 posibles años de cárcel, era la segunda pena más grave de los cinco implicados, lo que previsiblemente marcará la pauta para las siguientes sentencias. La más grave sería la de Sangha, que llegaría a enfrentar 65 años en una cárcel federal: 20 por estar a cargo de un negocio donde se suministraban drogas, 15 por distribución de ketamina con resultado de muerte y otros 30 por tres cargos (de 10 años de prisión cada uno) por distribución de ketamina. Ella fue la última en declararse culpable, de esos cinco cargos, en septiembre de este mismo año, en una vista en Los Ángeles a la que acudieron los padres de Matthew Perry.

Fleming, que se declaró culpable en agosto de 2024, tiene un cargo por distribución de ketamina con resultado de muerte y otro por conspiración, lo que le supondría un total de 25 años en prisión. Iwamasa también afronta un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte, con 15 posibles años entre rejas. Chávez, por su parte, enfrenta 10 años de prisión federal por un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

La sentencia del médico es la primera en conocerse del caso de Perry, pero en las próximas semanas se irán sabiendo las de Sangha y Chávez (los dos siguientes miércoles de diciembre, 10 y 17, respectivamente) y, ya en enero de 2026, las de Fleming e Iwamasa.

(Con información de El País)