Franco Colapinto marcó un nuevo récord argentino de vueltas en la Fórmula 1

Franco Colapinto batió un récord argentino en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Qatar. El piloto de 21 años alcanzó las 1389 vueltas completadas en la categoría. El dato fue confirmado por Alpine a través de sus redes oficiales.

Con esta cifra, el corredor oriundo de Pilar superó la marca de José Froilán González, quien acumuló 1296 giros en su paso por la F1. Por delante de Colapinto solo permanecen los campeones mundiales Juan Manuel Fangio, con 3022 vueltas, y Carlos Reutemann, con 6986.

El registro llega en un año clave para el argentino, que logró asentarse en la escudería francesa y ya tiene asegurado su asiento para la próxima temporada. Desde Alpine destacaron su progresión y celebraron el hito histórico alcanzado en la última carrera disputada en Lusail.