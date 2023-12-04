¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Friends ciclo lectivo Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 4 de diciembre

Por El Litoral

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 07:04

Gustavo Valdés dijo que no negocia "leyes por plata" con el Gobierno nacional

Corrientes definió su ciclo lectivo 2026: todas las fechas clave

Asueto administrativo por el Día del Empleado Público en Corrientes

David Medina, condenado a 25 años de prisión por el crimen de Alfredo Molina

Corrientes sin casos de Coqueluche y piden completar el calendario obligatorio

Corrientes: un carnicero fue condenado a 2 años de prisión por abigeato

Guillermo Horacio Semhan electo presidente del STJ: “Es sano que haya alternancia"

Show en vivo, polo gastronómico y paseo verde: así será la apertura de La Unidad

Bajó de una camioneta en una ruta de Corrientes y lo atropelló un vehículo

Otro detenido por el ataque a tiros y asalto en Alvear








 

