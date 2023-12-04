Las noticias más importantes del 4 de diciembre

Gustavo Valdés dijo que no negocia "leyes por plata" con el Gobierno nacional
Corrientes definió su ciclo lectivo 2026: todas las fechas clave
Asueto administrativo por el Día del Empleado Público en Corrientes
David Medina, condenado a 25 años de prisión por el crimen de Alfredo Molina
Corrientes sin casos de Coqueluche y piden completar el calendario obligatorio
Corrientes: un carnicero fue condenado a 2 años de prisión por abigeato
Guillermo Horacio Semhan electo presidente del STJ: “Es sano que haya alternancia"
Show en vivo, polo gastronómico y paseo verde: así será la apertura de La Unidad
Bajó de una camioneta en una ruta de Corrientes y lo atropelló un vehículo
Otro detenido por el ataque a tiros y asalto en Alvear