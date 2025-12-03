Otro detenido por el ataque a tiros y asalto en Alvear

Se llevaron a cabo una serie de operativos en la localidad de Alvear en el marco de la investigación de un violento robo, donde hirieron a un hombre y atacaron a balazos a otro, quienes terminaron hospitalizados.



El hecho ocurrió el pasado martes 25 de noviembre, cuando al menos tres delincuentes irrumpieron en una casa y efectuaron más de 15 balazos hacia la propiedad con pistolas calibre 9 milímetros y se llevaron unos $200 mil.

En tal sentido, la Policía de la Provincia concretó allanamientos en la localidad,, que sería uno de los involucrados en la causa.

En un principio ya fue detenido un hombre quien fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno por “tentativa de Homicidio”.



Todos los elementos, sumados como evidencias fueron puestos a disposición de la Justicia. El trabajo fue coordinado por el jefe de la Comisaria de Alvear y supervisado por el director de la Unidad Regional V de Santo Tomé.



Colaboraron además en los allanamientos la Comisaría de distrito Primera de Alvear y División Policía de Alto Riesgo -P.A.R.- de esa localidad.

Cabe señalar que al momento en que intervino la Policía en los domicilios, otro sospechoso huyó del lugar internándose en unos montes del Paraje Pancho Cue, dejando en su huida evidencias de su presunta vinculación con el delito investigado.

Causa



En las primeras horas después del violento ataque y robo, la Policía desplegó tareas de inteligencia que derivaron en el allanamiento a una casa del mismo paraje Pancho Cue, donde demoraron a un primer sospechoso.

En esa casa incautaron un chaleco táctico policial con cartuchos; cartuchos calibre 12.70 PG; guantes, precintos plásticos y cortaplumas; cuchillo con vaina, y prendas de vestir, así como varios celulares.

