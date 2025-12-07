Mandiyú visita a Bejamín Matienzo en el inicio de la etapa eliminatoria

Los equipos correntinos comenzarán a transitar este domingo la Segunda Etapa, primera de las rondas eliminatorias, del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

En la nueva instancia toman parte 16 equipos en la Región Litoral Norte que buscarán, en series de 2 partidos, quedarse con el único boleto disponible para decir presente en la Etapa Final con los representantes de otras regiones.

Cuatro son los equipos correntinos que avanzaron a la Segunda Etapa, Mandiyú, Riveras del Paraná de Bella Vista y San Lorenzo de Monte Caseros por ganar sus respectivos grupos y Benjamín Matienzo de Goya por ser el mejor segundo entre las zonas con tres participantes.

En Goya, desde las 18 y con arbitraje de Carlos Berón, Matienzo recibirá la visita de Mandiyú.

Matienzo accedió a esta instancia al quedar segundo en la Zona 4 con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. La clasificación la logró en la última fecha, gracias a la goleada que le propinó a Rivera del Paraná 6 a 1 y a la derrota de Sportivo Surubí frente a Mandiyú.

Por su parte, el Albo llega como ganador de la Zona 3 con un andar contundente. Triunfó en los cuatro partidos que disputó, marcó 17 goles y recibió solamente 1.

“Lo de la primera fase ya está, fue un puntaje perfecto, pero ahora se viene lo importante, que son los mata mata, y ahí es donde se ve realmente para lo que el equipo está”, comentó Gonzalo “Toto” González, jugador de Mandiyú.

“Traerse un buen resultado para poder definir en condición de local”, es el objetivo trazado para el juego de este domingo sostuvo el volante.

En Mandiyú, el DT Fabián Ponce tiene una duda para la formación titular. Milton Ferreyra arrastra una molestia muscular y si no se recupera totalmente, su lugar será ocupado por Facundo Velázquez. El resto de la formación sería con: Juan Solís, Facundo Lallana, Franco Domínguez y Elías González; Gonzalo Tomás González, Tiziano Martínez, Héctor Zabala y Hernán Valenzuela; Javier Sosa y Lautaro Mendoza.

Para el encuentro de este domingo en el estadio José E. Pezzelato se habilitó la presencia de público neutral, pero se advirtió que los simpatizantes de Mandiyú no podrán concurrir con indumentaria, accesorios y banderas que los identifiquen con la entidad capitalina.

El valor de la entrada en boletería se fijó en $8.000, mientras que la anticipada, se puede comprar este domingo en la secretaría del club Matienzo está $6.000.

En Bella Vista

El otro cruce entre equipos correntinos se dará en Bella Vista, pero a partir de las 17.30. Rivera del Paraná será local de San Lorenzo de Monte Caseros con el arbitraje de Sergio Pérez.

El andar de estos equipos en la fase de grupos fue similar. Acumularon 9 puntos, producto de 3 victorias y 1 derrota.

El conjunto de Bella Vista, que clasificó en la penúltima fecha, terminó con una diferencia de gol negativa: anotó 6 y recibió 7, mientras que el elenco de Monte Caseros se clasificó en la última fecha de las zonas, convirtió 11 y le anotaron 6.

Las revanchas se jugarán una semana más tarde y los vencedores se enfrentarán en la Tercera Etapa.

Otros cruces

En los otros cruces de la Segunda Etapa en la Región Litoral Norte se enfrentan:

Defensores del Rosario (Formosa) - 8 de Diciembre (Formosa).

Deportivo Comercio (Santa Sylvina) - Defensores (Puerto Vilelas).

Unión (Machagai) - Deportivo Fontana.

Policiales (Resistencia) - Cultural (Castelli).

Luz y Fuerza (Iguazú) - Guaraní Antonio Franco (Posadas).

Gibson Brown (Posadas) - Galeano (Posadas).