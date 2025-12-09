Costas recupera a un titular clave para la final de Racing - Estudiantes

El lunes de descanso pasó. Jugadores y cuerpo técnico de Racing disfrutaron al máximo del triunfo sobre Boca en la Bombonera y se permitieron relajarse pero este lunes ya pusieron la cabeza en la final que se les viene. Tras un día libre, el plantel regresó a las prácticas con muy buenos semblantes y algunas certezas que refuerza el clima de optimismo. Gustavo Costas llegará al cruce del sábado ante Estudiantes con dos altas: Gastón Martirena y Santiago Sosa, este último pieza clave en el equipo.

Ambos cumplieron, frente al Xeneize, una fecha de suspensión por haber sido expulsados (doble amarilla) durante el cruce con Tigre. Con la reaparición de Santi, el técnico podría sacar del equipo a Marco Di Cesare, con lo cual el esquema dejaría de ser un 5-2-3 para volver a un 4-3-3.

Di Cesare tuvo un buen rendimiento contra Boca por su solidez, pero es el que asoma para dejar su lugar. Ocurre que para Costas, Nazareno Colombo y Agustín García Basso están por encima del ex Argentinos, mientras que difícilmente saque del medio a Juan Nardoni o Agustín Almendra.

¿Qué hará Costas con la punta derecha abajo?

Con respecto al lateral por la derecha, el DT deberá definir si le devuelve la titularidad a Martirena, una carta importante en el plano ofensivo, o si mantiene a Facundo Mura. Este último fue uno de los que más sufrió la habilidad del Changuito Zeballos en la Bombonera, aunque venía jugando desde el arranque antes de una molestia en un sóleo.



Por otro lado, pese a que en el clásico con Boca salió reemplazado por Tomás Conechny (a los 36' del ST), Santiago Solari trabajó con normalidad este martes. Y todo indica que estará en condiciones de seguir de titular en Santiago del Estero.

Las dos bajas que se repetirán

En cambio, quienes siguieron trabajando de manera diferenciada fueron Luciano Vietto y Nacho Rodríguez, todavía en recuperación de un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y un esguince en el tobillo izquierdo. Es decir, al menos hoy Costas llegará a la final con casi todo el plantel a disposición una gran noticia para el DT, después de una racha de lesiones que golpeó duro al equipo.

Los posibles 11 de Racing ante Estudiantes

Si bien aún quedan varias prácticas, Racing podría formar con Facundo Cambeses; Martirena o Mura, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Sosa, Almendra; Solari, Maravilla Martínez y Vergara.

(Con información de Olé)