Torneo Clausura: cuándo y dónde se jugará la final entre Estudiantes y Racing

La final Liga Argentina 2025 ya tiene día, sede y protagonistas. Racing y Estudiantes definirán el Torneo Clausura el sábado 13 de diciembre, desde las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

La Academia accedió al partido decisivo después de vencer 1-0 a Boca en La Bombonera, con gol de "Maravilla" Martínez, en la primera semifinal. Por su parte, Estudiantes avanzó al derrotar 1-0 a Gimnasia en el Bosque, resultado que dejó al "Pincha" en la instancia definitoria tras un recorrido con enfrentamientos contra la AFA.

Final Liga Argentina 2025: cuándo se juega, dónde y horario

Racing vs. Estudiantes | sábado 13 de diciembre, 21.00 | Estadio Madre de Ciudades

El encuentro consagrará al campeón del Clausura 2025 y será el cierre de una temporada en la que ambos equipos mantuvieron regularidad y lograron imponerse en cruces clave.