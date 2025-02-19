Tras la derrota en Perú, Boca recupera a dos titulares que se habían lesionado

Luego de la derrota ante Alianza Lima, por 1-0, en Perú en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores, el entrenador Fernando Gago recibió la noticia de que volverá a contar con dos importantes jugadores: Marcos Rojo y Ander Herrera.

Ante un pésimo inicio en la competición internacional, el “Xeneize” volvió a Buenos Aires a entrenar en Boca Predio con la cabeza puesta en revertir la situación el próximo martes 25 de febrero en la Bombonera.

Allí volvieron a entrenar con normalidad dos de los jugadores que fueron bajas para el enfrentamiento contra el equipo peruano. Rojo se recuperó de una molestia en el tendón de Aquiles, mientras que Herrera dejó atrás un desgarro en el isquiotibial.

En busca de volver a sumar minutos de cara al partido por Copa Libertadores, ambos futbolistas podrían estar presente este sábado para el enfrentamiento ante Aldosivi por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Por otro lado, el lateral derecho Luis Advíncula volverá tras cumplir una fecha de suspensión y el mediocampista Milton Delgado se sumará al equipo después de su paso por el Sudamericano Sub 20.

A su vez, Boca sigue sumando una larga lista de lesionados, en donde este martes se sumaron el mediocampista Camilo Rey Dominich - sufrió una lesión muscular soleo miembro inferior derecho- y el defensor Ayrton Costa -por una distensión muscular bíceps femoral miembro inferior derecho-.

Aunque Williams Alarcón se retiró del encuentro entre lágrimas, aún no se sabe qué tipo de lesión tiene.

A todos estos nombres se les suma Ignacio Miramón, Sergio Romero, Cristian Lema y Nicolás Figal que ya llevan tiempo sin poder estar a disposición de Gago.

Por último, se cree que el uruguayo Edison Cavani no jugaría este sábado ante Aldosivi, pero podría ser uno de los nombres importantes que vuelva para el duelo crucial de vuelta ante Alianza Lima por la Copa Libertadores en La Bombonera.

(Con información de NA)

