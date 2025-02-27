El presidente de Boca Unidos explicó qué sucede con el paro de jugadores

El presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde Benítez, explicó a El Litoral qué sucedió con el plantel de jugadores de fútbol que decidieron no entrenarse en queja por una deuda salarial.

"Este año un grupo de personas se hizo cargo del fútbol, con la intención de acercar sponsor y solventar el club. Hubo unos inconvenientes en la acreditación de pago, pero me informan que ya está solucionado. Creo que es falta de comunicación y desconfianza con quienes están a cargo del fútbol. Obvio ellos no los conocen y yo tampoco. Esperamos que en breve se pueda generar la confianza necesaria", dijo Insaurralde a El Litoral.

"Pudo haber sido una medida apresurada. Jamás hubo un problema de esa índole en el club. Entiendo la preocupación de los jugadores, pero no consultaron con la comisión directiva del club. Insisto jamás tuvimos un problema y siempre estamos para respaldarlos. Creo que es falta de comunicación y desconfianza", agregó