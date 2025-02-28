Amad presentó su plantel para la temporada 2025

Amad de Goya, uno de los tres representantes que tendrá la provincia en la Liga Federal de Básquetbol, presentó su plantel en el Gigante del Nordeste.

Juan Humberto López Ríos y Gustavo Cadozo, técnico y preparador físico del equipo respectivamente, comentaron sobre el armado del equipo y los trabajos de pretemporada y anunciaron un amistoso para este domingo 2 de marzo frente a San Martín de Curuzú Cuatiá.

El presidente de la entidad goyana, Walter Flores, agradeció el acompañamiento gubernamental por parte del Gobierno de la provincia y del estado municipal goyano para afrontar la competencia.

Por su parte, Alejendro Lago, Director de Deportes de Goya (en representación de la Municipalidad) valoró esta empresa de que encara Amad resaltando la plaza goyana en competencias nacionales.

Con un roster con ADN 100% goyano, el plantel de Amad quedó conformado de esta forma:

Fichas Mayores: José González, Ignacio Álvarez, Gregorio Espíndola, Tobías Colombo, Franco Piasentini y Federico Fernández:

Ficha U23: Gonzalo Alen Vilas.

Fichas U21: Vicente Montti, Facundo Vicentín, Donato Valente y Benjamín Falchini.

Juveniles: Facundo Montti, Natalio Montti, Santiago Gossen, Lautaro Almirón, Agustín Junco, Lautaro Zone, Ramiro Alegre y Facundo Soto.

Amad integrará la zona B de la Conferencia Norte de la Liga Federal junto a Hércules de Charata, Deportivo Cultural de Santa Sylvina (Chaco), Hindú Club de Resistencia, Sarmiento de Formosa, Capri, Tokio y Mitre de Posadas, San Lorenzo de Monte Caseros y San Martín de Curuzú Cuatiá.