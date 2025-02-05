Cuándo juega Boca por la Libertadores: días y horarios de los partidos por el repechaje

Cada vez falta menos para que Boca dispute el repechaje de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Fernando Gago deberá superar dos instancias de playoff para obtener uno de los cuatro cupos vacantes para la etapa de grupos, en la que ya aguardan Racing, Vélez, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata, Central Córdoba y River. Aún no tiene rival confirmado ya que, en la instancia 2, su oponente será el que se imponga en el duelo entre Alianza Lima (Perú) y Nacional (Paraguay).

Ambos equipos se enfrentan este miércoles en el marco de la ida de uno de los tres partidos correspondientes a la Fase 1 (los otros son Defensor Sporting vs. Monagas y El Nacional vs. Blooming), mientras que el desquite será el 12 de febrero. Quien gane en la serie entre peruanos y paraguayos, se enfrentará al xeneize entre el 19 y 25 de febrero en horarios a confirmar.



En caso de avanzar a la Fase 3, el combinado de la Ribera se cruzaría con Independiente Santa Fe (Colombia) o Deportes Iquique (Chile). Si llegara a quedar eliminado en esa instancia, pasaría a la Copa Sudamericana 2025. En caso de ganar, en tanto, entraría directamente en la etapa de grupos. Definirá todas las series del repechaje como local porque tiene mejor ubicación en el ranking de la Conmebol que todos los demás clubes que están en las rondas preliminares (se ubica tercero).

De ser uno de los cuatro clasificados a los grupos, el segundo máximo campeón de la historia del torneo, con seis estrellas, una menos que Independiente, integrará el Bombo 4 en el sorteo y no tendrá impedimentos con respecto a los enfrentamientos, por lo que podría jugar con River o con cualquier otro equipo argentino (el Fortín, el Pincha, la Academia, el Ferroviario o la T).

Cronograma y resultados de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2025

Fase 1

Defensor Sporting (Uruguay) 0 - 2 Monagas (Venezuela) / La vuelta será el 11 de febrero.

Alianza Lima (Perú) vs. Nacional (Paraguay) - Ida 5 de febrero y vuelta 12 de febrero.

El Nacional (Ecuador) vs. Blooming (Bolivia) - Ida 6 de febrero y vuelta 13 de febrero.

*Los tres ganadores de las series avanzarán a la Fase 2.

Fase 2

Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Deportes Iquique (Chile) - Ida 18 de febrero y vuelta 25 de febrero.

Bahía (Brasil) vs. The Strongest (Bolivia) - Ida 18 de febrero y vuelta 25 de febrero.

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Defensor Sporting (Uruguay) o Monagas (Venezuela) - Ida 19 de febrero y vuelta 26 de febrero.

Barcelona (Ecuador) vs. El Nacional (Ecuador) o Blooming (Bolivia) - Ida 19 de febrero y vuelta 25 de febrero.

Corinthians (Brasil) vs. Universidad Central (Venezuela) - Ida 19 de febrero y vuelta 25 de febrero.

Melgar (Perú) vs. Representante de Colombia - Ida 20 de febrero y vuelta 27 de febrero.

Ñublense (Chile) vs. Boston River (Uruguay) - Ida 19 de febrero y vuelta 25 de febrero.

Boca Juniors vs. Alianza Lima (Perú) o Nacional (Paraguay) - Ida 19 de febrero y vuelta 25 de febrero.

*Los ganadores de cada uno de los cruces avanzarán a Fase 3.

Fase 3

Ganador del cruce 1 vs. Ganador del cruce 8.

Ganador del cruce 2 vs. Ganador del cruce 7.

Ganador del cruce 3 vs. Ganador del cruce 6.

Ganador del cruce 4 vs. Ganador del cruce 5.

