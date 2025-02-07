Ronaldo es el deportista mejor pago de 2025

Se dio a conocer una nueva lista sobre los 10 deportistas que más ingresos percibirán en 2025. Si bien Lionel Messi no es el mejor pago, forma parte del “top 3″ junto a Cristiano Ronaldo y Jon Rahm.

El medio especializado en negocios del deporte, Sportico, elaboró un ranking con los atletas que tendrán los mejores salarios del año. Como parte de las millonarias cifras, se incluyen los contratos, patrocinadores, acuerdos comerciales, inversiones y marcas personales de cada uno.

Dentro de la lista, no solo aparecen futbolistas sino también figuras provenientes del básquet, golf, NBA, NFL y Fórmula 1. Con un salario de 126 millones de dólares al año, Messi ocupa la tercera posición, por detrás de Cristiano Ronaldo y del golfista español Jon Rahm.

El Bicho encabeza la lista con ingresos que superan los 267 millones de dólares. El millonario contrato que posee con el Al Nassr en Arabia Saudita, está próximo a renovarse por una temporada más. Dentro de los ofrecimientos, la firma sería a cambio de 183 millones de euros al año y convertirse en propietario de un 5% del club saudí.

El ranking de los 10 deportistas mejores pagos del 2025

Cristiano Ronaldo – USD 267,12 millones Jon Rahm – USD 197,19 millones Lionel Messi – USD 126 millones LeBron James – USD 122,22 millones Kylian Mbappé – USD 121,59 millones Stephen Curry – USD 95,76 millones Kevin Durant – USD 86,9 millones Giannis Antetokounmpo – USD 85,68 millones Patrick Mahomes – USD 81,90 millones Max Verstappen – USD 73,08 millones

Fuente: TN