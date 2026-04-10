Corrientes: la Gendarmería incautó cigarrillos de contrabando en un control sobre la Ruta 12

La Gendarmería Nacional realizó un procedimiento por contrabando de cigarrillos sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1063, en cercanías de Ensenada Grande.

Durante el operativo de control, los gendarmes demoraron una camioneta y, tras la inspección, detectaron un cargamento de 1500 paquetes de cigarrillos de la marca Rodeo.

La mercadería fue secuestrada en el lugar y la conductora del vehículo, oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó a vinculada a la causa federal a cargo de la fiscal Melina Pervorel.

Por cuestiones de jurisdicción, también intervino la Comisaría de San Cosme, que se hizo presente para colaborar con las actuaciones correspondientes.