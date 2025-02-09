Ricardo Zielinski es el nuevo entrenador de Belgrano de Córdoba

Luego de haber sumado dos puntos en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura, en el cual se posiciona decimotercero en el Grupo A, Belgrano despidió a Walter Erviti y confirmó la llegada de Ricardo Zielinski, quien el martes presenciará el duelo ante Aldosivi en las tribunas del Gigante de Alberdi y el miércoles firmará contrato hasta final de temporada.

El Pirata rescindió su vínculo con el ex mediocampista de Boca “por no haber alcanzado los resultados previstos” y dialogó con dos directores técnicos. Ante la preferencia de no salir de Buenos Aires de Julio César Falcioni, Luis Artime, presidente Pirata, se decantó por Zielinski, ex mandamás de Lanús, Independiente y Nacional de Montevideo.

El Ruso, de 65 años, regresará a Córdoba tras su estancia entre 2011 y 2016. En su primera etapa, cosechó 77 triunfos, 72 empates y 60 derrotas. Además, ascendió a Primera en la temporada 2011 -al derrotar a River Plate en la Promoción- y disputó tres veces la Copa Sudamericana con el Celeste.

El otrora mediocampista no conducirá a su nuevo conjunto el próximo martes, cuando se enfrente a Aldosivi en el Julio César Villagra. El duelo ante los marplatenses, que aún no sumaron puntos y marchan últimos en la Zona A, será conducido de forma interina por la dupla de Julio Constantín y Norberto Fernández.

Fuente: TyC