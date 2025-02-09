¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Antes del duelo con Aldosivi

Ricardo Zielinski es el nuevo entrenador de Belgrano de Córdoba

Luego de sumar dos puntos en los primeros cuatro partidos del Torneo Apertura, el Pirata despidió a Walter Erviti y contrató al Ruso, quien dirigió al club entre 2011 y 2016.

Por El Litoral

Domingo, 09 de febrero de 2025 a las 17:03

Luego de haber sumado dos puntos en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura, en el cual se posiciona decimotercero en el Grupo A, Belgrano despidió a Walter Erviti y confirmó la llegada de Ricardo Zielinski, quien el martes presenciará el duelo ante Aldosivi en las tribunas del Gigante de Alberdi y el miércoles firmará contrato hasta final de temporada. 

El Pirata rescindió su vínculo con el ex mediocampista de Boca “por no haber alcanzado los resultados previstos” y dialogó con dos directores técnicos. Ante la preferencia de no salir de Buenos Aires de Julio César Falcioni, Luis Artime, presidente Pirata, se decantó por Zielinski, ex mandamás de Lanús, Independiente y Nacional de Montevideo. 

El Ruso, de 65 años, regresará a Córdoba tras su estancia entre 2011 y 2016. En su primera etapa, cosechó 77 triunfos, 72 empates y 60 derrotas. Además, ascendió a Primera en la temporada 2011 -al derrotar a River Plate en la Promoción- y disputó tres veces la Copa Sudamericana con el Celeste. 

El otrora mediocampista no conducirá a su nuevo conjunto el próximo martes, cuando se enfrente a Aldosivi en el Julio César Villagra. El duelo ante los marplatenses, que aún no sumaron puntos y marchan últimos en la Zona A, será conducido de forma interina por la dupla de Julio Constantín y Norberto Fernández. 

Fuente: TyC

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD