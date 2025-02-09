Jake Paul apuntó en sus redes contra Canelo Álvarez luego que este le negara una pelea

El youtuber y boxeador Jake Paul volvió a generar polémica al lanzar un duro mensaje contra Saúl Álvarez, luego de que Canelo rechazara un combate entre ambos. A través de su cuenta de Instagram, el estadounidense afirmó que la pelea habría sido "la más grande en la historia del boxeo", y cuestionó la decisión del mexicano con declaraciones que desataron reacciones en el ambiente del deporte.

En su publicación, Paul calificó a Canelo como "un esclavo sin respeto por el orgullo del pueblo mexicano", señalando que su negativa representa una falta de consideración hacia los hinchas que lo apoyan en Estados Unidos. Además, criticó su trayectoria, asegurando que el campeón mundial "no ha hecho nada por el boxeo fuera del ring" y lo acusó de evitar enfrentar a los rivales más exigentes.

El estadounidense se autoproclamó como la gran figura del boxeo actual, afirmando que ningún evento importante del 2025 podrá realizarse sin su presencia. "Cuando todos tus eventos se derrumben y pierdan dinero, se darán cuenta de quién es el rey del deporte a los 28 años", lanzó en un claro mensaje contra Álvarez. Además, destacó su independencia en el negocio del boxeo, subrayando que es "su propio jefe" y que su éxito es inevitable, pese a las críticas que recibe por su incursión en el mundo profesional.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusiones. Entre los que respondieron estuvo Andy Ruiz, ex campeón mundial de peso pesado, quien se ofreció como alternativa para enfrentar a Paul. "Estoy dispuesto a luchar, hermano. Sería un honor para mis fans y mi gente mexicana", comentó Ruiz en la publicación, sumándose a la polémica.

A pesar del interés de Ruiz, una pelea entre ambos parece difícil debido a la diferencia de categorías. Mientras Paul compite en peso crucero, el mexicano compitió en su carrera en los pesos pesados. Por lo tanto, un combate con estos protagonistas parece improbable.

El enfrentamiento verbal entre Paul y Canelo es el último episodio de una serie de controversias que marcó la carrera del estadounidense en el boxeo. Si bien pudo atraer audiencias masivas y generar enormes ingresos, su legitimidad como boxeador sigue siendo cuestionada por quienes lo ven como un buscador de peleas mediáticas más que un competidor de élite.

Por otro lado, aunque Canelo también fue criticado por la elección de sus rivales, se mantiene como uno de los campeones más dominantes del boxeo actual, con múltiples títulos en distintas divisiones. La negativa del mexicano a enfrentar a Paul reavivó el debate sobre la influencia de las figuras mediáticas en el deporte y hasta qué punto pueden modificar las dinámicas del boxeo profesional.

Mientras la pelea con Álvarez queda descartada, Paul seguirá buscando rivales para fortalecer su carrera y consolidar su imagen en el ring.

