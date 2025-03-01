Regatas recibe a Obras de San Juan con el objetivo de ascender

Las semifinales de la Liga Nacional de Voleibol Masculina continuarán este fin de semana y Regatas Corrientes buscará eliminar a Obras de San Juan para sellar el ascenso a la elite de este deporte en el país.

Este sábado, desde las 21, en el estadio José Jorge Contte, Regatas y Obras protagonizarán el tercer juego de la eliminatoria que favorece al Fantasma 2 a 0.

El equipo que conduce técnicamente Diego Stepanenko ganó los dos partidos disputados en el estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina y quedó un triunfo de llegar a la final y conseguir el ascenso a la Liga Argentina.

En el caso de ganar esta noche, Regatas cumplirá con su objetivo luego de militar seis temporadas en la Liga Nacional Masculina. De ser necesario un cuarto y un quinto partido en la semifinal, se disputarán también en el estadio ubicado en el parque Mitre el domingo y lunes desde las 20, respectivamente.

El costo de la entrada para cada juego se fijó en $3.000, mientras que los socios de Regatas solamente abonarán $1.000. La boletería del club se habilitará este sábado de 8 a 12 y desde las 16 hasta el inicio del encuentro.

En San Juan, Regatas mostró solidez y contundencia para ganar los dos juegos 3 a 0, pero desde el plantel correntino advirtieron que los juegos fueron muy parejos y que en Corrientes se dará la misma situación.

La otra serie semifinal se jugará en San Juan. El local UPCN, con una ventaja de 2 a 0, recibirá a Libertad de San Jerónimo Norte de Santa Fe.