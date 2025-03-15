River visita al Deportivo Riestra

River visita a Deportivo Riestra este sábado con la intención de sumar de a tres y seguir en la pelea por el primer puesto de la Zona B, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Guillermo Laza a partir de las 16 y tendrá el arbitraje de Fernando Echenique.

El entrenador de River (18 puntos) Marcelo Gallardo volverá a tener a su disposición al capitán Enzo Pérez, quien tuvo que cumplir una fecha de suspensión ante Estudiantes de La Plata al ver la tarjeta roja y no pudo estar en el triunfo contra Atlético Tucumán.

El mediocampista Kevin Castaño podría sumar sus primeros minutos con la camisetea roja y blanca, a pesar de haber llegado hace poco tiempo. Por otro lado, Santiago Simón fue expulsado en el encuentro ante el Decano y no estará a disposición del Muñeco, al igual que Giuliano Galoppo, que no se recuperó en su totalidad de su lesión.

Por su parte, el técnico Gustavo Benítez de Riestra (12) no realizaría modificaciones en relación al equipo que empató la fecha anterior frente a Gimnasia de La Plata.

La jornada sabatina también contempla el partido de la zona A entre Estudiantes (18) y Newell’s (7) que se jugará desde las 18.30 en La Plata.

En el mismo horario, pero por el grupo B, Rosario Central (18) recibirá Gimnasia (11) de La Plata, mientras que desde las 21,00 Sarmiento (7) de Junín será local de Talleres (6) de Córdoba y en Parque Patricios, pero por la zona A, Huracán (18) enfrentará a Independiente Rivadavia (13) de Mendoza.

Sorprendió Aldosivi

Aldosivi de Mar del Plata consiguió su primera victoria del certamen y sorprendió en La Paternal en el inicio de la décima fecha del Apertura de la Liga Profesional.

Con goles de Justo Giani y Tobías Leiva, uno en cada tiempo, Aldosivi le ganó 2 a 0 a Argentinos Juniors, le quitó el invicto y le impidió que quede como único puntero de la zona A.

En tanto que en Mendoza, Godoy Cruz y San Lorenzo no se sacaron ventajas y terminaron el partido sin abrir el marcador. El encuentro correspondió la zona B y el Azulgrana (18) quedó a dos puntos del líder, Independiente (20) de Avellaneda, mientras que el Tomba (8) sigue fuera de la zona de clasificación.