El clásico del sur se juega en Curuzú Cuatiá

El clásico del sur de la provincia llega a la Liga Federal de Básquetbol. Este domingo, desde las 21, San Martín de Curuzú Cuatiá recibirá a San Lorenzo de Monte Caseros.

El encuentro corresponde a la División Norte B y será la primera vez que estos rivales se enfrentarán en una competencia del ámbito nacional.

San Martín llega invicto a este cruce. Como local le ganó ampliamente a Amad de Goya y luego venció como visitante a Sarmiento de Formosa en tiempo suplementario.

Por su parte, San Lorenzo perdió en su debut contra Hércules de Charata en el interior del Chaco y después se recuperó como local con una holgada victoria sobre Amad.

La expectativa para ver el encuentro es enorme y desde Caseros se informó que se completó un colectivo de simpatizantes que se trasladarán hasta Curuzú.

La jornada de domingo, también contempla el primer juego como local de Amad. En el estadio Juan Antonio Faturo, a partir de las 21.30, el conjunto goyano recibirá a Mitre de Posadas.

Amad perdió los dos partidos que disputó, mientras que Mitre ganó el único encuentro que jugo.

Los otros encuentros programados para este domingo son: Cultural de Santa Sylvina (Chaco) - Capri de Posadas desde las 21,30, Hindú Club - Sarmiento de Formosa a partir de las 22 y Hércules de Charata - Tokio de Posadas, también desde las 22.

El jueves, Cultural le ganó como visitante a Tokio 85 a 74 con 31 puntos de Álvaro Ghidni y 17 de Lautaro Moreau.

La División Norte B es encabezada por San Martín (2 partidos disputados) con 4 puntos. Después le siguen Sarmiento (2), Cultural (2), Tokio (2), San Lorenzo (2) y Capri (2) con 3, Hércules (1), Cultural (1), Hindú (2) y Amad (2) 2.