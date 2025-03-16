Eliminatorias: la Albiceleste tendrá su primer entrenamiento para enfrentar a Uruguay

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Uruguay y Brasil en una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni dirigirá el primer entrenamiento este lunes por la tarde, a las 17.

El próximo martes 18, la Albiceleste realizará su segunda práctica por la tarde, con horario a confirmar. El miércoles, el equipo volverá a entrenarse en el mismo horario. El jueves, el DT dará una conferencia de prensa.

Luego, la delegación viajará rumbo a Montevideo para continuar con su preparación de cara al partido ante la Celeste.

La completa agenda de la Selección argentina antes del partido con Uruguay

Lunes 17 de marzo

17.00– Entrenamiento (cerrado)

*futbolistas liberados

Martes 18 de marzo

Entrenamiento vespertino (con horario a confirmar)

Miércoles 19 de marzo

Entrenamiento vespertino (con horario a confirmar)

Jueves 20 de marzo

Entrenamiento (horario a confirmar)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Viaje a Montevideo

Viernes 21 de marzo

20.30– Uruguay vs. Argentina

Cuándo juega la Selección argentina ante Brasil por Eliminatorias

La Albiceleste recibirá a Brasil en el Más Monumental, el martes 25 a las 21, por la fecha 14 de las Eliminatorias.

La terna arbitral de los partidos de la Selección argentina ante Brasil

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzman (Colombia)

Asistente 2: Richard Ortiz (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

VAR Jhon Perdomo (Colombia)

AVAR: Leonoardo Mosquera (Colombia)

TN