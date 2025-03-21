Con cuatro partidos comienza la tercera fecha del Ascenso

Con la disputa de cuatro partidos se pondrá en marcha este viernes, la tercera fecha del torneo Oficial de Primera División B que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

El puntero del certamen, Yaguareté (6 puntos) recién se presentará el sábado 22 cuando enfrente a Alumni (0) de Paso de la Patria. En la oportunidad quedará libre Barrio Quilmes.

Cumplidas dos fechas, Yaguareté es el único puntero con 6 puntos, después se ubican Alvear y Juventud Naciente con 4, Peñarol, San Jorge, Quilmes y Rivadavia 3, San Marcos y Villa Raquel 2, Deportivo Doctor Montaña y Barrio Quilmes 1, Alumni y Robinson 0.

El detalle de partidos de la cuarta fecha es el siguiente:

Viernes 21

Cancha de Lipton: 19,00 Quilmes vs. Peñarol y 21,00 Doctor Montaña vs. Rivadavia.

Cancha de Sportivo: 19,00 San Marcos vs. Robinson y 21,00 San Jorge vs. Villa Raquel.



Sábado 22

Cancha de Lipton: 18,30 Yaguareté vs. Alumni.

Cancha de Alvear: 18.30 Alvear vs. Juventud Naciente.