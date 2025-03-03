San Lorenzo de Monte Caseros tiene fecha para su debut en la Liga Federal

La Liga Federal de Básquetbol 2025 se pondrá en marcha el viernes 7 pero los equipos correntinos recién debutarán durante el fin de semana. El primero en salir al rectángulo de juego será San Lorenzo de Monte Caseros, mientras que en Curuzú Cuatiá, se medirán el local San Martín y Amad de Goya.

A pocos días del inicio de la tercera categoría del básquetbol profesional en el país que contará con la participación de 110 clubes, la Confederación Argentina del mencionado deporte dio a conocer el programa de partidos correspondientes a la primera fase.

San Lorenzo de Monte Caseros tendrá su debut en la categoría el sábado 8 cuando visite a Hércules de Charata, en uno de los dos partidos programados por la Conferencia Norte B. El otro cotejo será protagonizado por Sarmiento de Formosa y Capri de Posadas en la capital formoseña.

Para San Lorenzo será un encuentro histórico porque marcará su primera participación en una competencia nacional. En la conducción técnica está Javier Skiarski y disputó como preparación un par de partidos en Entre Ríos.

El regreso a la Liga Federal para San Martín de Curuzú Cuatiá y Amad de goya se programó para el domingo 9 en cancha del conjunto curuzucuateño. El local estuvo ausente en la pasada temporada y el conjunto goyano se ausentó en las últimas dos. Horacio Brun dirige a San Martín y Juan López Ríos a Amad.

La agenda de partidos para los equipos correntinos durante el presente mes se completa así:

Miércoles 12: San Lorenzo - Aamd y Sarmiento de Formosa - San Martín.

Domingo 16: Amad - Mitre de Posadas y San Martín - San Lorenzo.

Miércoles 19: Mitre - San Lorenzo e Hindú Club - San Martín

Domingo 23: Amad - Capri, San Lorenzo - Tokio y San Martín - Mitre.

La Conferencia Norte B está compuesta por 10 equipos: Hércules de Charata, Cultural de Santa Sylvina, Hindú, Sarmiento de Formosa, Capri, Tokio y Mitre de Posadas, además de los tres equipos de la provincia de Corrientes.

En la primera instancia jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los ocho primeros avanzarán a los playoffs.