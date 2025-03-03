Boca Unidos sumó una baja a su plantel

El plantel de Boca Unidos retoma este lunes los entrenamientos con una baja. El defensor Matías Espíndola se despidió de la entidad correntina y se sumó Mitre de Posadas, entidad que logró el ascenso, será parte del Federal A y uno de los rivales del aurirrojo.

Espínola (29 años) había regresado a Boca Unidos en la pasada temporada después de un paso por Sportivo Las Parejas pero ahora decidió buscar nuevos horizontes.

Luego de una semana convulsionada, Espínola, que había sido suplente en el amistoso contra Sarmiento informó que dejó la plantilla que tiene a Matías Mazmud como entrenador.

"Hoy toca despedirme del club, gracias a todos mis compañeros, utileros, kinesiólogos, y todas las personas del día a día por estar en este momento, por su afecto, muestra de cariño y buenos deseos", publicó el jugador en sus redes sociales.

Antes del inicio de la pretemporada, ya habían dejado la entidad boquense, entre otros, Gabriel Morales, Federico Quijano, Brian Peralta y Bruno Rodríguez, Darío Rostagno, Joaquín Livera y Martín Ojeda.

En tanto que los jugadores que llegaron fueron Israel Escalante, Leandro Yoel Vera, Andrés Rodríguez, Maximiliano Osurak, Diego David López, Nicolás Núñez, Leandro Ezequiel Díaz, Agustín Romero Vanetta, Mateo Simón De Olivera y Tiago Rodríguez.

Por otra parte, Boca Unidos tiene previsto realizar dos amistosos durante esta semana como parte de su preparación para el inicio del Federal A. Los rivales elegidos para los encuentros son San Martín de Formosa y Crucero del Norte.