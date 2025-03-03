Comunicaciones busca la ventaja de localia para los playoffs

Con la clasificación asegurada a los playoffs del torneo Clausura de la Liga Argentina de Básquetbol, Comunicaciones (6-5) de Mercedes ahora buscará quedar lo más alto posible para tener ventaja de localia en algunos de los cruces.

Para cerrar la Fase Regular, el equipo mercedeño deberá afrontar tres partidos. El primero será este jueves 6 cuando visite a Villa San Martín (7-4) y después recibirá a Jujuy Básquet (5-6) el lunes 10 y a Salta Basket (5-6) el miércoles 12.

Con Amancay de La Rioja (9-2), que parece cortado en los más alto, y con Montmartre de Catamarca (2-11), prácticamente eliminado, la lucha en la Conferencia Norte B está del segundo al séptimo lugar.

"Tenemos tres partidos importantes antes de arrancar los playoffs. Los juegos será decisivos porque definirán nuestra posición en la tabla y si comenzamos de local o visitantes los cruces eliminatorios", sostuvo Damián Tintorelli, integrante del plantel de Comunicaciones.

"Nos jugamos muchas cosas, pero lo primero es Villa San Martín con quien jugamos hace poco. Sabemos lo que debemos hacer en defensa y en ataque, y mantener el juego que venimos desarrollando. Creo que hemos logrado que el equipo tenga rotación, con 8 o 9 jugadores en cancha, y eso es fundamental”, manifestó el experimentado jugador.

“El Apertura fue más de estudio; en el Clausura, al jugar contra los mismos rivales, los partidos se vuelven más parejos, casi como un juego de ajedrez. Además, los equipos de abajo se reforzaron y eso hizo que todo sea más equilibrado y atractivo, ya que un solo punto puede definir una clasificación o la ventaja de localía”, aseveró.

“Si bien todavía no hay nada definido, uno empieza a hacer cálculos tanto en nuestra zona como en la de los posibles rivales. Sin embargo, hasta que no se juegue el último partido, no sabremos con certeza contra quién nos tocará jugar”, señaló el pívot juninense.

Por último, respecto a la localía, comentó: “los últimos partidos en casa fueron importantes, algunos se ganaron con buena diferencia, pero el último fue muy ajustado. Ganar así también suma, porque nos fortalece en casa. El objetivo es terminar lo más arriba posible para buscar