Mala noticia para Racing: “Maravilla” Martínez, descartado para el clásico

El delantero de Racing Adrián “Maravilla” Martínez tiene una lesión en una de sus rodillas y quedó descartado para el clásico de Avellaneda ante Independiente.



Se especula con que el delantero estará alejado de las canchas durante al menos un mes, por lo que se perdería los partidos contra Huracán, Independiente, Unión de Santa Fe, Santamarina (por Copa Argentina), Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield. Además, corre riesgo su presentación en los primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que es el principal objetivo de la “Academia” este año.

Racing tuvo un gran inicio de año, ya que conquistó un nuevo título internacional al imponerse de manera contundente sobre Botafogo en la Recopa Sudamericana, aunque perdió cuatro de los últimos cinco partidos en el Torneo Apertura 2025. Es por esto que la noticia de la lesión de su máxima carta goleadora llega en el peor momento, ya que el equipo de Avellaneda necesita empezar a sumar de a tres para que no peligre su clasificación a los playoff.

“Maravilla” Martínez arribó a Racing a principios de 2024 y rápidamente enamoró a sus hinchas a base de goles. En solo 55 partidos, el delantero ya registra la tremenda suma de 35 anotaciones, además de que fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, en la que fue el máximo artillero, y en la Recopa Sudamericana.

En lugar de Martínez ingresaría Adrián “Rocky” Balboa, quien llegó al club en el último mercado de pases.

(Con información de NA)