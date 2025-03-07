Comienza la tercera fecha del Oficial de Primera A y se pone en marcha el Ascenso

La actividad del Torneo Oficial en la Liga Correntian de Fútbol (LCF) se pondrá en marcha este viernes con un adelanto de la tercera fecha de la Primera División A y el inicio del certamen de Primera B con la disputa de tres partidos.

En la categoría principal se presentará uno de los punteros, Independiente (6) enfrentará a Libertad (1) en cancha del Decano desde las 21.30.

El equipo recién ascendido tuvo un inicio ideal del certamen, ganó los dos partidos que disputó y comparte la primera ubicación junto a Cambá Cuá (6). Mientras que Libertad todavía no pudo ganar en el certamen.

La tercera fecha continuará el sábado con cuatro partidos y culminará el miércoles 12 con otros tres encuentros.

En el cierre de la segunda fecha, el miércoles, Mandiyú y Curupay ganaron sus respectivos cotejos y escalaron hasta la segunda posición con 4 puntos cada uno.

El Albo, con dos goles de Guillermo Barreto y uno de José Sánchez, superó a Deportivo Empedrado 3 a 2 y el Maderero hizo lo propio con Sportivo 3 a 1.

Cumplidas dos fechas, las posiciones están de esta manera: Independiente y Cambá Cuá 6 puntos; Mburucuyá, Mandiyú, Ferroviario y Curupay 4; Huracán Corrientes, Sacachispas, Boca Unidos y Talleres 3; Lipton, Sportivo, Empedrado y Libertad 1; Invico y Soberanía 0.

El Ascenso

Con la participación de 13 equipos y con la realización de tres partidos, se pondrá en marcha este viernes el Torneo Oficial de Primera Ben la capital correntina.

Para la jornada inaugural se diagramaron los partidos San Jorge – Rivadavia desde las 19.30 en cancha de Libertad, mientras que San Marcos – Villa Raquel y Yaguareté – Barrio Quilmes, a partir de las 19.30 y 21.30, respectivamente, se medirán en el estadio de Lipton.

San Jorge apuesta fuerte en el torneo. Contrató a Julio García como DT y dentro del plantel están jugadores con experiencia en la máxima categoría, como los casos de César Molina, Nicolás Aguirre, Matías Sosa Ugolini, Joaquín Bogarín, Marcelo Báez y Francisco De Souza.

El formato de juego para la Primera B determina que en la etapa Clasificación jugarán todos contra todos, a una rueda.

En la fase Definición, los equipos serán agrupados en dos zonas A (pares) y B (impares), de acuerdo a las ubicaciones de la fase anterior.Durante la segunda etapa jugarán todos contra todos en cada grupo pero los puntos se acumularán a la tabla general que incluye la primera fase.

Los clubes que logren la mayor cantidad de puntos en las dos etapas serán consagrados campeón y subcampeón y lograrán el ascenso a la máxima categoría para la próxima temporada.

Los equipos que concluyan del 3º al 6º lugar de las dos etapas disputarán las semifinales de la Reválida. Los ganadores jugarán la Promoción con los equipos surgidos de la Primera A.

Programación

Viernes 7

Cancha Lipton: 19.30 San Marcos vs. Villa Raquel (Primera B) y 21.30 Yaguareté vs. Barrio Quilmes (Primera B).

Cancha Libertad: 19.30 San Jorge vs. Rivadavia (Primera B) y 21.30 Independiente vs. Libertad (Primera A).

Sábado 8

Cancha Lipton: 18.30 Quilmes vs. Juventud Naciente (Primera B) y 20.30 Lipton vs. Mburucuyá (Primera A).

Cancha Libertad: 18.30 Invico vs. Huracán (Primera A) y 20.30 Talleres vs. Curupay (Primera A).

Cancha Sportivo: 19.30 Alvear vs. Alumni (Primera B) y 21.30 Peñarol vs. Robinson (Primera B).

Cancha Boca Unidos: 17.30 Boca Unidos vs. Ferroviario (Primera A).

Miércoles 12

Cancha Lipton: 18.00 Soberanía vs. Sacachispas (Primera A) y 20.00 Empedrado vs. Cambá Cuá (Primera A).

Cancha Sportivo: 19.00 Sportivo vs. Mandiyú (Primera A).