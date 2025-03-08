Corrientes recibe al Campeonato Argentino de Triatlón

El Campeonato Argentino de Triatlón desembarca en Corrientes y este domingo se disputará una fecha del calendario nacional en la costanera capitalina.

El “Triatlón El Puente” contará con la participación de 140 atletas de la región, de otros puntos del país y de los vecinos países de Brasil y Paraguay.

Se anunció la presencia del correntino Matías Muchutti, que lidera el campeonato argentino en la categoría mayores A (20 - 24 años) y que viene de ganar en Reconquista, Santa Fe.

La actividad dará inicio a las 8 en la playa Islas Malvinas, el parque cerrado se concretará en la playa Arazaty y se utilizará gran parte de la costanera para completar la competencia.

La fecha en Corrientes contará con las distancias Sprint y Súper Spint, tanto individual como en postas, en las categorías MTB y Rueda Fina.

La distancia más larga de la prueba contempla 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 km de pedestrismo.

El tramo de natación se realizará por el río Paraná, desde la playa Islas Malvinas y Arazaty.

En la costanera se diagramó un circuito que va de la playa Arazaty, la rotonda del paseo costero Juan Pablo II y la calle 25 de mayo.

Para el ciclismo se deberán dar cuatro vueltas y para el pedestrismo solamente uno.

Habrá distancia menores y también la prueba de postas con 3 integrantes por equipos.

La organización de la prueba está en manos de Deportivo El Puente, cuenta con la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

“Tenemos una gran expectativa. Tuvimos que cerrar las inscripciones porque se completaron los cupos”, señaló a El Litoral Fabián Villarroel, integrante de Deportivo El Puente.

La entrega de kits se realizó este sábado y la largada del domingo será a las 8. Se estima que toda la competencia concluirá a las 11.