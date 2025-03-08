San Lorenzo de Caseros tiene su estreno nacional en Charata

Una jornada histórica vivirá este sábado San Lorenzo de Monte Caseros. Tendrá su debut en una competencia nacional y jugará su primer partido en la Liga Federal de Básquetbol 2025.

Por la Conferencia Norte B, el equipo casereño se presentará en Charata para enfrentar al local Hércules desde las 22.

San Lorenzo ganó el derecho a estar en la tercera categoría del básquetbol argentino al quedar entre los cuatro mejores del Pre Federal de Corrientes 2024.

Para esta nueva empresa, San Martín tendrá en la conducción técnica a Javier Skiarski que contará con la asistencia de José Tagle.

El plantel del Pitogüe partió este viernes rumbo a Charata y cuenta, entre otros jugadores, con Ariel Romero, Diego Agustín Pérez Díaz, Martín Bonja, Agustín Samaniego, Benjamín Tomei del Río, Juan Cruz Ferreyra Mancioni, Gabriel Benítez, Alvaro Carlino, Mateo Espínola e Imano Arias.

Durante la jornada del sábado, por el mismo grupo, también jugarán Sarmiento de Formosa y Capri de Posadas.

En tanto que para la jornada del domingo, desde las 21, está previsto el cruce entre San Martín de Curuzú Cuatiá y Amad de Goya.

Los otros partidos del día son Hindú Club de Resistencia - Tokio de Posadas y Cultural de Santa Sylvina (Chaco) - Mitre de Posadas.

