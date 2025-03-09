River va por la recuperación frente a Atlético Tucumán

River recibirá este domingo a Atlético Tucumán, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de recuperarse luego de la dura caída que sufrió ante Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mas Monumental a partir de las 19:15, se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium y el árbitro será Leandro Rey Hilfer.

River llega a este encuentro con 15 puntos en la zona B aunque viene de sufrir un par de resultados adversos que empeoraron el clima en el equipo de Núñez, que no consigue un buen funcionamiento en el juego.

El primero de estos golpes llegó en la octava fecha, cuando cayeron 2-0 en su estadio ante Estudiantes de La Plata, mientras que el miércoles fueron derrotados por penales por Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional.

La expulsión de Enzo Pérez en la caída ante Estudiantes fue la primera de las ausencias confirmadas en River, a la que se sumaron las de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Matías Rojas, los tres lesionados el último miércoles en Asunción.

Pese a este complicado momento, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán una buena oportunidad para sumar de a tres ante su gente y mantenerse en la pelea por la punta de la Zona B.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de torneo y tiene solo siete unidades en el mismo grupo.

El equipo tucumano, que es dirigido hace menos de un mes por Lucas Pusineri (llegó en lugar de Facundo Sava), atraviesa un delicado momento ya que perdió en cinco de sus últimas siete presentaciones.

La última vez que se enfrentaron River y Atlético Tucumán fue en la última Liga Profesional de Fútbol y el encuentro, que también se disputó en el Mas Monumental, terminó en goleada por 4-1 para los de Núñez.

La jornada del domingo dará inicio a las 17 con el partido entre Aldosivi y Tigre. En el mismo horario dará inicio el encuentro entre Defensa y Justicia y Estudiantes, mientras que a las 21.30 Newell’s recibirá Belgrano de Córdoba.