River le ganó a Atlético Tucumán y es escolta de la zona B

River derrotó por 1 a 0 a Atlético Tucumán en el partido que disputaron este domingo, en el estadio Monumental, por la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Facundo Colidio, a los 34 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el Millonario llegó a los 18 puntos y es escolta de Independiente en la zona B, a dos puntos de diferencia.

En un partidazo cargado de emociones, la primera llegada fue de River, al minuto de partido, con un avance por izquierda del delantero Miguel Borja que concluyó en un centro y cabezazo de Colidio, que fue desviado por el arquero Tomás Durso al córner.

A los 26 minutos, el mediocampista correntino Maximiliano Meza controló al borde del área y filtró la pelota para el desmarque del volante Rodrigo Aliendro, por el costado derecho. Aliendro remató de primera y la pelota dio en el palo.

Un minuto más tarde, el arquero Durso se impuso en un mano a mano ante Borja, que había sido habilitado por un pase filtrado del joven volante Franco Mastantuono. El arquero se quedó con un nuevo uno contra uno ante el colombiano tres minutos después.

La primera llegada de la visita se dio a los 32. El delantero Franco Nicola manejó un contraataque y abrió para la subida del atacante Mateo Bajamich, quien encaró por derecha y remató rasante buscando el segundo palo, pero su tiro fue atajado con solvencia por Franco Armani.

El Decano tuvo un nuevo ataque de peligro a un minuto del final de la primera parte. Los delanteros Leandro Díaz y Nicola jugaron una pared para el remate del “Loco” quien encaró pero no pudo con el achique de Armani.

La última del primer tiempo fue para el local. Un córner fue rematado con potencia por el defensor Germán Pezzella sobre el primer palo, pero su remate fue despejado cerca de la línea por el delantero Leandro Díaz.

Durso acrecentó su participación en el partido a los 15 minutos del complemento. Colidio hizo una gran jugada individual y pasó para Aliendro, quien filtró un nuevo pase buscando a Borja. El colombiano apareció por el costado izquierdo y quedó mano a mano, pero su remate fue tapado por el arquero del equipo tucumano. Dos minutos más tarde, el guardameta tapó un remate de Mastantuono desde el borde del área, que iba al primer palo.

En 20 minutos del complemento, un centro buscapié del defensor Gonzalo Montiel fue rematado dentro del área por Meza, cuyo tiro fue a las manos del arquero visitante.

Promediando la segunda parte llegó el mejor momento del Decano, que tuvo dos jugadas claras de gol seguidas en los pies del delantero Ramiro Ruíz Rodríguez. A los 23 minutos, el atacante apareció libre por izquierda pero su remate fue tapado por Armani, que achicó rápidamente, y tres minutos después recibió un gran pase filtrado del defensor Moisés Brandan, que lo hizo correr a campo abierto hasta llegar a Armani, pero no resolvió bien.

En 29 minutos, un desborde de Colidio asistió a Borja, quien no remató con comodidad desde el área chica y le entregó la pelota en las manos a Durso.

El gol decisivo de River se dio a los 34 minutos de la segunda mitad. Colidio recibió un pase de Mastantuono y remató desde el borde del área, buscando el primer palo. Durso estaba tapado, por lo que no reaccionó a tiempo y sufrió el único gol de la noche.

Otros resultados

Durante la jornada del domingo, Tigre le ganó como visitante a Aldosivi 2 a 0 con goles de Ignacio Russo y Lucas Besozzi y de esta forma dio alcance a Argentinos Juniors (21 puntos para cada uno) en la cima de la zona A.

Mientras que Defensa y Justicia se impuso como local a Estudiantes 1 a 0 con gol de Gastón Togni a 3 minutos del final y lo privó de escalar a la punta de la zona A.

Para este lunes

La novena fecha concluirá este lunes con la disputa de tres encuentros. A las 19, Gimnasia jugará frente a Deportivo Riestra. Desde las 21.15 jugarán Talleres - Rosario Central e Independiente Rivadavia - Unión de Santa Fe.

