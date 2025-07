Se abre la séptima fecha de la A y se presenta el puntero en la B

La jornada de viernes servirá para abrir la séptima fecha del torneo Oficial de Primera División A y para que se presente el puntero de la B, Yaguareté, en uno de los tres partidos programados en el inicio de la quinta del ascenso.

El adelanto de la nueva fecha de la división superior, Lipton recibirá a Ferroviario desde las 19. El conjunto Azul acumula 5 puntos y con la conducción de Diego Pérez lleva dos encuentros sin derrotas, mientras que el Verdolaga tiene 16 unidades, está invicto, y en caso de una victoria pasará al primer lugar a la espera de lo que pueda hacer Independiente (18) que recién jugará el miércoles 9 frente a Empedrado (8).

La 7ma. fecha de la A seguirá el sábado 5 con 3 partidos y se completará el miércoles 9 con 4 encuentros.

Se completó la quinta

En los dos partidos pendientes de la quina fecha del Oficial de Primera A, Curupay superó a Soberanía 1 a 0 con gol de Antonio Báez y quedó a cinco puntos del líder.

Mientras que Empedrado y Mburucuyá igualaron en 1 tanto (foto). Héctor Duete marcó el gol de la M y Marcos Velozo lo hizo para el actual campeón del Oficial.

Estos encuentros debían disputarse el pasado miércoles 26 de marzo, pero debido a las condiciones climáticas se reprogramaron para el pasado miércoles 2 de abril.

Juega el puntero de la B

Con la disputa de tres encuentros se pondrá en marcha este viernes la quinta fecha del torneo Oficial de Primera División B.

El puntero Yaguareté (12 puntos) frente a Juventud Naciente (5) se presenta como el encuentro más atractivos entre los adelantos.

En tanto que habrá choque de colistas: Barrio Quilmes (1) - Alumni (0), además también jugarán San Marcos (8) - Quilmes (4).

La fecha se completará el sábado con 3 partidos y en la oportunidad quedará libre Rivadavia (9).

Programación

El programa de partidos correspondiente a la 7ma. Fecha de la Primera A y la 5ta. de la Primera B es el siguiente:

Viernes 4

Cancha de Sportivo: 17,00 Barrio Quilmes vs. Alumni (1º B) y 19,00 Yaguareté vs. Juventud Naciente (1º B).

Cancha de Lipton: 17,00 San Marcos vs. Quilmes (1º B) y 19,00 Lipton vs. Ferroviario (1º A).

Sábado 5

Cancha de Sportivo: 17,00 Doctor Montaña vs. Villa Raquel (1º B) y 19,00 San Jorge vs. Robinson (1º B).

Cancha de Lipton: 17,00 Alvear vs. Peñarol (1º B) y 19,00 Soberanía vs. Sportivo (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 16,00 Boca Unidos vs. Talleres (1º A).

Cancha de Mburucuyá: 16,00 Mburucuyá vs. Huracán (1º A).

Miércoles 9

Cancha de Libertad: 18,00 Libertad vs. Curupay (1º A) y 20,00 Invico vs. Mandiyú (1º A).

Cancha de Ferroviario: 18,00 Cambá Cuá vs. Sacachispas (1º A) y 20,00 Empedrado vs. Independiente (1º A).