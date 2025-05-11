Regatas cierra la fase regular frente a Olímpico

Con la necesidad de cambiar la versión que mostró frente a Boca Juniors, Regatas Corrientes recibirá este lunes a Ciclista Olímpico de La Banda en lo que será su último juego de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el plantel correntino seguirán ausentes los lesionados Nicolás Aguirre y Sebastián Lugo.

Regatas (19-18) marcha en el noveno lugar pero tiene posibilidades de ser octavo. Para eso deberá ganar su compromiso y esperar que Atenas (19-18) pierda su partido frente a Oberá.

El equipo correntino llega al partido de este lunes después de caer frente a Boca Juniors en el estadio José Jorge Contte en un partido donde tuvo bajos porcentajes de efectividad en el ataque, tomó malas decisiones y terminó con algunos jugadores fastidiosos por la rotación que realizó el entrenador Juan Manuel Varas.

Cuando juega como local, Regatas se hace fuerte defensivamente pero muestra irregularidad en su ataque.

Olímpico (16-20) mantiene posibilidades de clasificar a los playfoss. Necesita ganar sus dos partidos, después de Corrientes se presentarán en Formosa, y esperar una serie de resultados para clasificar.

El conjunto bandeño viene de lograr una importante victoria como local frente a Instituto 92 a 80 con buenas producciones de Guillermo Aliende (22 puntos) y José Defelippo (21).

Durante la presente temporada, Olímpico venció a Regatas 89 a 86 cuando se enfrentaron en el estadio Vicente Rosales de la ciudad santiagueña de La Banda.