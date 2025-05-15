Racing clasificó a octavos tras golear a Colo Colo

Racing goleó 4-0 a Colo Colo en el Estadio Presidente Perón y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Además, la Academia alcanzó el liderazgo del Grupo E luego de la quinta fecha y en la última jornada defenderá su vanguardia en el duelo frente a Fortaleza.

En el inicio ambos equipos mostraron sus cartas con fricciones y poco juego. Los chilenos buscaron más la rudeza por medio de Arturo Vidal y el local no dispuso de muchas chances de gol en los primeros 20 minutos. Por el lado del Cacique, avisó con un tiro de Javier Correa que se fue desviado.

Pero debió ser Adrián “Maravilla” Martínez quien generó la más clara para la Academia, con una corrida desde tres cuartos de cancha y tras un enganche, su remate se desvió en Alan Saldivia.

Fue el propio Martínez el que abrió el marcador. A los 39 minutos hubo una gran jugada de Gabriel Rojas por la izquierda, su centro lo conectó Santiago Solari con un tiro mordido, pero Maravilla mostró otra vez su olfato goleador y puso en ventaja a los dirigidos por Gustavo Costas.

Antes de irse al descanso Racing amplió las diferencias. Juan Nardoni le metió un pase perfecto a Solari, cuyo tiro lo desvió el arquero Brayan Cortés y el rebote le quedó a Maravilla Martínez, quien firmó el 2-0.

En el complemento Racing golpeó temprano y a los 50 minutos capitalizó los espacios y el control de la pelota. Martínez encabezó una contra y al entrar al área asistió a Solari que definió de primera y decretó el tercer tanto.

A los 63 minutos Colo Colo tuvo malas noticias debido a la expulsión de Arturo Vidal, que recibió una doble amarilla por hacer un gesto hacia el público local con sus dos dedos, en alusión a las dos Copas Américas ganadas con Chile ante la Argentina.

A los 81 minutos Racing convirtió el cuarto. Rojas hizo otra gran jugada por la izquierda y Adrián Balboa la tocó de primera para decorar el resultado.

Con esta victoria, Racing se aseguró su pase a los octavos de final. Además, quedó en el mando del Grupo E y llega a los 10 puntos. Le sacó 2 a Fortaleza y entre ellos se dirimirá la vanguardia en la última fecha, en Avellaneda, el jueves 29 de mayo, desde las 21.30. Un triunfo o un empate dejará la Academia como líder en la zona.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas; Ramiro Degregorio; Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Colo-Colo: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Daniel Gutiérrez; Claudio Aquino, Lucas Cepeda y Javier Correa. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro)

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Televisación: Fox Sports, Telefe y Disney+

